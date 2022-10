Pascale Clark : "Chère Mahsa Amini, sans le savoir, vous êtes déjà entrée dans l’Histoire"

Chère Mahsa, chère Mahsa Amini, ça s’est passé comme ça : la première fois que j’ai eu vent de vous, vous veniez de tomber dans le coma. Une mauvaise rencontre alors que vous arriviez tout juste, en compagnie de votre famille, dans la capitale, Téhéran, depuis votre Kurdistan iranien natal. Police des mœurs. Contrôle. Arrestation : pas bien ajusté, votre voile.

Les nouvelles d’après n’ont fait qu’empirer, vous, sur un lit d’hôpital, un coup fatal, police létale, 22 ans, ce n’est pas un âge pour mourir une fin d’été à Téhéran.

Tellement triste que vous ne connaissiez pas la suite des événements. Depuis vous, chère Mahsa qui avez allumé la mèche (oui la mèche), à votre corps défendant, depuis, l’Iran crame.

Si vous pouviez voir ça : ces manifestations aux 4 coins du pays, dans les villes comme dans les campagnes, des jeunes, des vieux, (surtout des jeunes) et ces gestes inouïs de vos sœurs imprégnées de courage, on ne se lasse pas d’en regarder les images : des femmes, cheveux au vent, grimpées sur le toit ou le capot des voitures, des femmes dont les foulards arrachés tournoient désormais comme un étendard de liberté à bout de bras, des femmes tête nue, qui ne s’arrêtent plus de danser. Des mèches de cheveux coupés publiquement par chagrin ou par solidarité, des voiles qui finissent au feu, les dirigeants de la république islamique iranienne au milieu. Et ce slogan, simple comme devrait l’être une existence : woman, life, freedom (femme, vie, liberté)

Chère Mahsa, ne pas vous raconter d’histoires, depuis vous et votre assassinat, la répression est à la hauteur de la réaction. Des morts par dizaines et sans doute bien davantage, de très jeunes visages tombés déjà, permettez-moi Mahsa de citer d’autres prénoms martyrs : Hananeh, Ghazale, ou Hadis, Hadis NAJAFI, 20 ans, 6 balles, alors qu’elle manifestait à Karaj, à l’ouest de Téhéran.

La suite, vous savez bien comment ça se passe, la suite, on ne la connait pas. Internet coupé par un régime en danger : réseaux sociaux muselés, Instagram, WhatsApp, TitkTok, Snapchat ou autant de dangers, des fois que la liberté s’y engouffrerait.

De temps à autre, quelques images continuent néanmoins de filtrer, dont une qui a viré virale : une jeune femme blonde noue son chignon, elle est filmée de dos, elle rejoint une manifestation, furtivement, on s’aperçoit qu’elle porte un masque anti-Covid, mais pas de trace de voile, juste ce long geste, ailleurs banal, des mains façonnant un chignon, geste que la rue iranienne tait depuis des décennies.

Tous ces cheveux libérés soudain de l’oppression, tous ces cheveux qui jouent avec le feu, risquer sa peau tête haute tête nue.

Chère Mahsa Amini, sans le savoir, vous êtes déjà entrée dans l’Histoire. Il faut que je vous dise : l’équipe de foot iranienne a masqué son maillot national en soutien aux femmes, geste fou.

Qui peut dire si la révolte mènera à la révolution, pour les mollahs, la mollesse n’est pas le genre de la maison. Mais un voile de liberté s’est levé, chère Mahsa, si vous saviez, ciao bella… (quelques mesures de cette interprétation du chant de révolte Bella ciao)

Bella ciao en persan en hommage à vous Mahsa !

Pascale Clark