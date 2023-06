Pascale Clark : « Cher Paul McCartney, un ultime titre des Beatles grâce à l’intelligence artificielle ? Quand je l’ai su, je l’ai mal vécu »

Cher Paul McCartney,

Faut pas nous faire des coups comme ça... Avez-vous pensé à nos petits cœurs de midinettes inconsolables, le temps n’arrange rien, vous le savez bien, plus ça va, plus le passé est une matière précieuse à laquelle il s’agirait de ne pas trop toucher.

C’était en début de semaine et vous étiez l’invité, dear Sir, de la journaliste Martha Kearney sur la BBC Radio 4 Today, oui, la 4 comme les Fab Four, ces 4 fabuleux-là : John Lennon, Georges Harrison, Ringo Starr, et vous, Paul, chanteur, bassiste, multi instrumentiste, auteur, compositeur, co parfois, c’était davantage signé Lennon/Mc Cartney que dans le sens inverse, bref, on ne va pas reconstituer toute l’histoire, à peine une décennie de folie partie de Liverpool, 1970, tout était déjà plié mais dans les faits l’onde de choc des Beatles semble devoir demeurer à jamais.

La BBC donc, interview pour parler d’un événement : cette expo photo fin juin à la National Portrait Gallery de Londres : 275 noirs et blancs inédits, argentiques évidemment, des photos prises par vous, cher Paulo, années 63/64, l’explosion des Beatles vue par vous, shootée de l’intérieur, de l’histoire en barres, vous pensiez avoir perdu les clichés, et puis, hop, vous êtes retombé dessus, il faudrait penser un peu à ranger vos petites affaires.

Et d’un seul coup, au micro de la BBC Radio 4, vous avez lâché cette info qui a fait se convulser tous les téléphones du monde : la sortie cette année d’un ultime titre des Beatles grâce à l’intelligence artificielle.

Quand je l’ai su, comment vous dire cher Paul, je l’ai mal vécu. Pas ça, pas vous, après tout ce que vous aviez fait, on aurait dit le coup de boule de Zidane en finale du mondial.

De quoi s’agit-il ? D’une cassette audio que vous avait donné en 94 la veuve Yoko Ono, quelques morceaux en démo piano voix de John Lennon quelques temps seulement avant que David Chapman vienne le flinguer au pied du Dakota building de New York le 8 décembre 1980. Sur la K7, il était écrit : " Pour Paul ". Deux de ces morceaux furent retravaillés à l’époque par les trois Beatles survivants. C’était le projet Anthology 95.

Il en restait un, laissé en l’état, " Now and Then ", qui circule depuis sur le Net version cracra