Pascale Clark : " Cher.e Ukrainien.ne, je t’avais un peu oublié.e, honte sur moi. "

Ça s’est passé cette semaine, un coup d’œil au calendrier, c’est vrai, il sera bientôt temps pour le calendrier de l’Avent, compte à rebours enclenché, en ligne de mire, les fêtes de fin d’année, tous ces cadeaux à dégoter, moins d’un mois, rien de trop.

Sous mes yeux, soudain, le 24, et là, d’un seul coup, j’ai pensé à toi, ça veut dire que je t’avais un peu oublié, honte sur moi.

Cher Ukrainien, peut-être même es-tu une Ukrainienne, cher toi, qui a vu passer cette semaine un anniversaire trop spécial comme l’opération du même nom derrière laquelle Vladimir Poutine continue de dissimuler sa sale occupation. 9 mois. 9 mois d’enfer depuis ce 24 février dernier quand le monde hébété a vu débuter l’invasion sous le prétexte fallacieux de dénazification. 9 mois seulement, 9 mois déjà. C’est autour du 24 novembre cette semaine qu’un bébé a été tué quand un missile est tombé, dans le sud de l’Ukraine, sur l’hôpital qui l’avait vu naître, né en 2022, mort idem, chienne de guerre.

Cher Ukrainien, chère Ukrainienne, l’hiver est annoncé et je pense à toi, sans eau, sans chauffage, sans électricité. Les missiles russes pleuvent comme un feu d’artifice de la nativité. 50, 60, 70 d’un coup pour saturer tes défenses anti-aériennes, dans la masse, certains parviendront à passer et à tuer.

C’est de ta faute aussi, défaire ainsi sur le terrain celle qu’on nous avait vendu comme l’une des plus grandes armées du monde, elle ne ferait de toi qu’une bouchée, quelques jours suffiraient, c’était certain.

9 mois plus tard, on ne fait même plus semblant au Kremlin : feu sur les civils, feu sur les infrastructures. Objectif : affamer, geler, assoiffer, pousser aux dissensions, créer une vague massive d’émigration.

Cher toi, je te vois, réparer, rétablir, colmater.

Face au black out qui menace, face au black Friday qui occupe les masses, face au mondial de foot dans ce Qatar de pacotille qui ne compte pas plus d’habitants que Kyiv, se dresse ton immense courage. Les générateurs dans les rues, les opérations chirurgicales à la lampe torche, le bois coupé pour se chauffer. Tu résistes comme tu l’as toujours fait.

Ignorer les sirènes, poursuivre tes activités, trouver des solutions, t’entraider, bref, rallumer la lumière.

Cher Ukrainienne, cher Ukrainien, récemment, tu as même réussi à libérer Kherson.

Avant que l’hiver ne vienne, avant que Noël ne sonne, cette petite anecdote qui j’espère, te fera sourire : en France, on se demande encore comment faire avec un chauffage qui ne devra pas excéder les 19 degrés.

Je pense à toi et je t’embrasse.

Pascale Clark