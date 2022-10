Pascale a dû fermer sa boulangerie : "Qui peut payer 5€ pour un pain ?"

Pascale et son mari tiennent une boulangerie artisanale à Vencimont depuis 20 ans. Ils ont deux enfants et un rêve pour lequel ils se privent de tout loisir : une maison avec un jardin. Fin septembre, leur rêve s’est écroulé quand ils ont reçu leurs factures d’énergie.

"On a cru à une erreur mais non : on nous demande une provision de 11.000€ par mois. Il nous est impossible de payer cette facture."