Pascal Smet : "Le nouveau stade de l’Union Saint-Gilloise au Bempt a une importance régionale et nationale"

Le site du Bempt est le seul endroit possible pour accueillir le futur stade de l’Union Saint-Gilloise ?

"Oui. L’étude de Perspective a constaté que c’était la meilleure piste. Sinon, le club doit quitter Bruxelles. Les supporters de l’Union et moi-même trouverons cela très regrettable. Certains ont envisagé de réaliser le nouveau stade sur le site actuel, au Parc Duden. Mais ce stade est dans un domaine protégé, dans un parc, il y a des problèmes de voisinage… Ce n’est plus possible d’avoir un stade de football à cet endroit. Il faut trouver un autre lieu. Cet endroit, c’est le Bempt, qui est dans une zone sportive, accessible pour les voitures, proche du ring… Maintenant, il faut trouver un cadre dans lequel l’implantation d’un stade dans le tissu urbain est possible, avec l’implication des autres clubs forestois, dans une situation écologique et urbanistique acceptables…"

Comment réagissez-vous au refus de la commune, qui reste tout de même propriétaire du terrain convoité par le club au Bempt ?

"Quand on négocie sur un prix, on négocie. Mais ici, je constate qu’il y a un ping-pong entre le club et la commune de Forest. Tout le monde doit maintenant se mettre autour de la table avec la Région bruxelloise pour trouver une solution. Ce n’est pas tous les jours qu’un investisseur privé est prêt à mettre 70 millions d’euros dans la construction d’un stade qui, a priori, ne va pas coûter beaucoup à la collectivité. C’est une opportunité qui sera bonne pour l’ensemble des Bruxellois, pas uniquement pour les joueurs de l’Union Saint-Gilloise. Le club disposera d’une infrastructure qui ne sera pas utilisée en permanence et qui pourra être ouverte à d’autres. Tout cela doit faire partie d’une négociation qui doit démarrer aujourd’hui. Sinon, à Bruxelles, en Belgique et à l’international même, on ne va plus rien comprendre."