Pascal Smet, le ministre bruxellois des polémiques et des coups d’éclat

Une affiche sexiste de la STIB : "C’est de l’humour"

Après "Bruxelles la prostituée", la campagne sexiste de la STIB. Mars 2019, plusieurs députées interpellent Pascal Smet au Parlement bruxellois suite à une campagne de la STIB faisant la promotion du tram 9. On y voit un célèbre mème illustrant un homme (un usager) et sa compagne (la voiture) se retournant pour "mater" une autre femme (le tram 9).

"Sexisme" crient plusieurs parlementaires se demandant si le ministre de tutelle de la STIB était au courant. Comme le rapporte BX1 à l’époque, Pascal Smet répond en séance plénière qu’il s’agit "d’humour" : "Si moi j’étais le responsable, je ne l’aurais pas fait, mais il faut être prudent puisque certains sont pour, d’autres sont contre. De plus, beaucoup de femmes ont liké ce mème". Une réponse qualifiée de "stupéfiante" sur les bancs de l’assemblée.

"Nous trouvons cela scandaleux car il n’a pas condamné les dérives, ni les cadres de la STIB qui ont 'liké' alors que c’est une entreprise publique sous sa tutelle", dénoncera la députée MR Viviane Teitelbaum. "On voulait savoir comment éviter ça à l’avenir et on nous répond que l’humour (sexiste) a sa place dans la société."

Les drogués de l’Union européenne

"Beaucoup d’eurofonctionnaires se droguent aussi !" Bam ! Mais à Schuman, on ne rit pas. Cette petite phrase signée Pascal Smet date de janvier 2023. Il est depuis 2019 secrétaire d'Etat à l’Urbanisme et en charge de l’image de Bruxelles au sein du gouvernement régional et froisse plus d’un eurocrate. Mais pour lui, cette blague n’est là que pour bousculer gentiment celles et ceux qui refusent de déménager du quartier européen vers de nouveaux bureaux dans le quartier Nord (immeuble North Light), connu pour ses problèmes récurrents d’insécurité et de… trafic de drogues.

C’est lors d’une réunion de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles de la Commission européenne que Pascal Smet, présent, se permet cette sortie de route devant des représentants des syndicats de la Fonction publique européenne, choqués.

Pascal Smet va même plus loin dans ce qui, dans son esprit, n’est qu’une boutade. "À Schuman, on en vend aussi mais probablement plus blanche que celle du quartier Nord", dit-il, sourire aux lèvres. Invité à réagir, il parle d’une "plaisanterie".

"J’ai répondu de manière laconique à une remarque comme quoi il y avait des dealers à tous les coins de rue près de la Gare du Nord. C’était une blague", assure-t-il en affirmant être également préoccupé par les craintes des eurocrates.

Pascal Smet n’est pas le bienvenu chez Wittamer

Pascal Smet incarne une gauche perçue comme arrogante par une partie de la droite et qui n’a pas le respect d’une partie des électeurs. En mai 2019, le ministre, en campagne pour les régionales à venir, va s’en rendre compte alors qu’il distribue des flyers dans un quartier qui n’est pas son fief, le Sablon.

La DH et Sudinfo nous apprennent ainsi que le pâtissier Wittamer a chassé Pascal Smet de sa terrasse. Une présence perçue comme une "provocation" selon Paul Wittamer. Car une rumeur circule : le ministre veut transformer le Sablon en piétonnier au grand dam des commerçants et riverains.

Alors, Pascal Smet vraiment chassé de chez Wittamer ? Non catégorique selon l’homme politique dont le cabinet affirme qu’il ne s’est pas arrêté devant chez Wittamer, faute de clients et surtout de clients bruxellois donc électeurs potentiels. "M. Wittamer ment", selon Pascal Smet, représenté quelques jours plus tard sur des autocollants, avec ce message "Stop Smet", affichés sur la plupart des commerces du Sablon.

Un classement inapproprié ?

Ce 10 décembre 2020, impossible que les ministres bruxellois présents autour de la table du conseil hebdomadaire ignorent que la procédure de classement qui leur est soumise est un point sensible. Les anciennes imprimeries de L’Echo de la Bourse, transformées en logements, rue du Houblon, dans le centre de Bruxelles, compte plusieurs copropriétaires dont un membre du gouvernement, Pascal Smet, en charge justement de la Protection du patrimoine. Conflit d’intérêts ?

Si l’immeuble est digne d’intérêt d’un point de vue architectural et est même repris à l’inventaire des bâtiments remarquables depuis de nombreuses années, il implique malgré tout une personnalité politique, concerné doublement pas le dossier.

"Ce classement, c’est tout bon pour la copropriété", ironise une source gouvernementale puisque le classement du bâtiment ouvre le droit à des subsides publics pour sa rénovation.

La procédure de classement ouverte en décembre 2020 s’est conclue par un classement définitif en 2023.

Pascal Smet et la mort du jeune Adil

Lors du premier confinement, en avril 2020, la mort du jeune Adil percuté par un véhicule de police alors qu’il circulait en scooter avait fait réagir. Des tweets et des posts Facebook de partout, même de Pascal Smet, plus habitué à évoquer ses propres matières que celles des autres.

"Adil, je ne pense pas l’avoir déjà rencontré", écrit le secrétaire d'Etat sur ses réseaux sociaux. "Mais ceux qui l’ont connu disent qu’il était un jeune homme amical et serviable, il est maintenant privé de son avenir. Pas à cause du coronavirus, mais des suites d’un contrôle de police qui a dérapé. Il y a certainement des questions à se poser là-dessus…"

Il enchaîne : "Pourquoi a-t-il fui le contrôle de police ? Était-ce réellement la priorité absolue cette nuit-là ? N’était-il pas possible de trouver une autre approche ? Aurait-on pu venir le trouver chez lui le lendemain et lui rappeler sa responsabilité ? Mais malgré tous leurs discours sur la proximité, ils ne connaissaient peut-être pas son nom. Ce sont des questions auxquelles la police elle-même et la justice devront apporter de vraies réponses. Pas nous."

Une faute pour les syndicats de police, plutôt classés à droite, qui tombent à bras raccourcis sur le socialiste néerlandophone. Le SLFP police (libéral) tacle : "Ne vaudrait-il pas mieux s’abstenir de tout commentaire ? Vous ferez mieux de défendre la police de la Région de Bruxelles-Capitale qui fait son travail au quotidien pour faire respecter les mesures contre le coronavirus. Une crise qui a déjà 3600 morts".

Mais même le syndicat socialiste ACOD s’y mettra. "Les policiers ne méritent pas que le secrétaire d'Etat veuille leur mettre la mort du jeune homme sur leur dos", dit l’organisation. "Cher secrétaire d'Etat, la meilleure chose de sensée que vous puissiez faire, c’est de présenter des excuses aux policiers. Mais il faut aussi présenter des excuses à la famille d’Adil dont vous utilisez la mort pour traîner la police dans la boue."