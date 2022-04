Pascal Scimè : "je ne pointerai pas la qualité du banc, mais les changements de Kompany qui n’ont pas été payants"

Gand a remporté la Coupe de Belgique face à Anderlecht ce lundi. Un match gagné lors de la séance de tirs au but. Un match débriefé lors de l’émission Complètement Foot.

Vincent Kompany n’a pas réussi à remporter un premier trophée avec Anderlecht en s’inclinant en finale de la Coupe de Belgique contre la Gantoise. "Une victoire méritée sur l’ensemble du match" commence à expliquer Pascal Scimè.

"Indépendamment des tirs au but, Gand a montré plus que son adversaire. Et on n’a pas reconnu l’Anderlecht de ces dernières semaines. Il faut voir si c’est un souci psychologique ou athlétique ? La vérité est sans doute à chercher entre les deux."

Joachim Mununga était du même avis. Pour notre consultant à Complètement Foot, "c’était écrit. Qui aurait pu penser que Davy Roef serait le héros de la rencontre alors qu’il a quitté Anderlecht sur une mauvaise note. Cette victoire devait se finir aux tirs au but, car aucune des deux équipes n’a finalement pris l’ascendant. Et la victoire est méritée pour Gand."