Pascal Scimè devient Directeur Général des Francs Borains

Le journaliste a décidé de mettre sa carrière à la RTBF entre parenthèses pour relever un nouveau challenge dans le milieu sportif.

Présent notamment sur le plateau de "l’Europa League" (Tipik) et dans l’émission "Complètement foot" (Vivacité), Pascal a été nommé Directeur général du club des Francs Borains, promu cette saison en Challenger Pro League.

"Un défi de taille qui changera mon quotidien professionnel et ma vie de famille. Je sentais qu’à ce moment-ci de ma carrière et de ma vie, j’avais besoin d’explorer d’autres horizons. L’envie de me confronter à une autre réalité et de continuer à grandir en participant à un projet enthousiasmant. J’ai vraiment hâte de débuter dans mes nouvelles fonctions."

Pascal Scimè a commencé à collaborer avec la RTBF à la fin de l’année 2000, alors qu’il était encore étudiant, avant d’intégrer la rédaction des sports à temps plein en 2004. "La décision n’a pas été facile à prendre parce que j’adore mon métier. J’ai eu la chance et le privilège durant une vingtaine d’années d’exercer un métier-passion au sein d’une rédaction renommée au service du public. Beaucoup d’aspects de mon métier vont me manquer. Je remercie d’ailleurs la direction de la RTBF d’avoir compris mes aspirations."

Pascal Scimè entamera ses nouvelles fonctions au sein de son club dès le mois d’août.