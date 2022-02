Pascal Scimè dans Complètement Foot : "Le Standard ne doit plus regarder devant lui, mais le noyau n’a pas été composé pour lutter pour le maintien"

Rien ne va plus au Standard et les semaines se suivent et se ressemblent en bord de Meuse. Toute l’équipe de Complètement Foot est revenue sur la nouvelle défaite des Rouches en championnat, cette fois face à Ostende.

La situation commence à être vraiment catastrophique au Standard. Incapable de produire du jeu et de revendiquer quelque chose, le Standard est au fond du trou.

Il n’y a rien à ressortir, que ce soit au niveau tactique, technique et mental et on se demande où cela va s’arrêter.

"C’est une période très compliquée pour le club et ça se ressent chez les joueurs qui jouent sans confiance et sans âme. Luka Elsner l’a dit, avant de parler de tactique, il faut avoir cette hargne que l’on ne retrouve plus. Ce qu’on avait vu de plus positif avec l’arrivée d’Elsner n’est qu’un feu de paille. Et c’est très inquiétant, il n’y a rien à ressortir, que ce soit au niveau tactique, technique et mental et on se demande où cela va s’arrêter", commence par expliquer Thomas Chatelle.

Et Pascal Scimè d’abonder dans le même sens que notre consultant : "Il y a eu une réaction en 2e, mais le Standard ne peut rien revendiquer dans ce match. Le Standard ne doit plus regarder devant lui, mais derrière. Et Luka Elsner l’a dit : ce noyau n’a pas été composé pour lutter contre le maintien. Les joueurs ne savent pas comment gérer la pression et comment gérer le fait d’éviter les barrages. Il ne faut pas être pessimiste, mais le Standard doit partir en mission. On a cru qu’avec Elsner ça allait revenir, mais c’est un feu de paille."