Pascal Scimè : "Avec le troisième à 10 points, virtuellement, l'Union est au pire vice-championne"

Clément Tainmont a également tenu à mettre en avant l’esprit de revanche qui semble animer cette équipe saint-gilloise. "Connaissant Felice Mazzu, je sais qu’il se nourrit des critiques à l’égard de l’Union, quand on dit qu’ils ne vont pas y arriver. Il s’alimente de tout ça et en fait une force. En plus je pense que son équipe s’identifie à lui, ce sont beaucoup de joueurs revanchards. Alors plus on va émettre de doutes, plus ils vont avoir de force et de certitude. J’espère vraiment que ça va continuer comme ça et j’ai hâte de voir leur prochain match en déplacement à l’Antwerp."

Et Pascal Scimè d'insister sur l'importance de cette victoire : "Le troisième est à 10 points. Ça veut dire que virtuellement l'Union est au pire vice-championne et jouera au pire les préliminaires de la Ligue des Champions."

Enfin, tout comme Vincent Kompany lors de son interview d’après-match, Pascal Scimè s’est étonné de la naïveté des joueurs anderlechtois durant la rencontre. "Quand ton entraîneur est l’un des meilleurs défenseurs des 30 dernières années, quand il va revoir les buts que son équipe a pris, c’est hallucinant de naïveté. Le troisième but unioniste, c’est risible pour Anderlecht de le prendre."