Pascal Obispo fêtera ses 30 ans de carrière en 2023 à Forest National

On va beaucoup sortir les gâteaux d’anniversaire dans les salles de concerts l’an prochain. Dans le 8/9, Bruno Tummers nous annonce une grosse fête à Forest National, où Pascal Obispo fera son grand retour sur scène pour fêter 30 ans de succès.

Il y a trente ans, il nous sortait son tout premier grand titre, Plus que tout au monde. Le 11 novembre 2023, Pascal Obispo fêtera ses trente ans de succès sur la scène de Forest National. On y retrouvera tous ses tubes, y compris ceux écrits et composés pour les autres.

Et pour les fêtes de cette année, il réédite son dernier album France, avec les chansons qu’il avait composées pour France Gall. Il reprend aussi des tubes de Michel Berger et de France Gall, notamment Il jouait du piano debout.