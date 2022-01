Pascal Obispo, dont l'album "France" est déjà un succès sort un nouvel extrait, "De nous"

France, c’est un disque qui a déjà été composé fin des années 1990. Suite à une commande d’une maison de disques, l’interprète de Millésime écrit des chansons à France Gall à la manière de Michel Berger. Cette dernière refuse finalement les chansons.

Il distribue alors ce stock de chansons à d’autres interprètes en recherche de textes : Chanter pour Florent Pagny ou encore le titre De nous à Natasha St-Pier. C’est cette dernière chanson qu’il a choisie comme nouveau single de son album hommage à France Gall. Il se réapproprie le morceau en le ramenant à sa version originale, telle qu’il l’avait composé à l’aube du 21e siècle. On distingue rapidement la production épurée mais le rythme chaloupé qui était caractéristique de Michel Berger.

Verra-t-on Pascal Obispo jouer les titres de cet album sur scène ? L’artiste devrait faire une tournée des zéniths en 2023 avec ses tubes et il n’est pas impossible qu’il rajoute quelques titres de l’album France. "On pouvait le précommander sur Obispo All Access et avant la sortie, il en avait déjà vendu 50.000, ce qui est disque d’or en France. C’est énorme" annonce Bruno Tummers.