Pascal Mormal (IRM) : "2023 se situe à la septième place des étés les plus chauds en Belgique depuis 1833 et c’est inquiétant"

La France sera soumise à un autre phénomène : "Un dôme de chaleur est une situation qu’on rencontre quand il y a un anticyclone très puissant, des pressions élevées en surface et des pressions élevées en altitude, et cela va former une sorte de cloche. Ces pressions vont amener l’air à se comprimer, et cela va réchauffer cette masse d’air enfermée dans sa cloche et cela entretient une sorte de cercle vicieux. Et c’est alors très compliqué d’avoir une dépression qui puisse déloger ce complexe. C’est le cas dans le bassin méditerranéen, où le climat est relativement stable en été. Chez nous, il y a plus fréquemment une influence océanique qui aura tendance à balayer ce dôme de chaleur, heureusement. En France les températures devraient dépasser légèrement le seuil des 40 degrés. Il y a une remontée d’air subtropical en provenance du Sahara. Il y a quelques jours au Maroc le record absolu des températures a été battu en franchissant le seuil des 50 degrés à Agadir".

C’est inquiétant de voir que dans le top 10 des étés les plus chauds, il y a cinq des six derniers étés

Beaucoup de Belges estiment qu’ils vivent un été 2023 pourri par les pluies : "Mais il ne faut pas oublier qu’en météorologie l’été démarre le 1er juin et juin 2023 a été le plus chaud de notre histoire. Mais dans l’ensemble juillet n’a pas été si frais que cela (3 dixièmes de degré sous les normales) et août sera probablement dans les normales. En 2023 on se situe à la septième place des étés les plus chauds en Belgique depuis 1833. C’est inquiétant de voir que dans le top 10 des étés les plus chauds, il y a cinq des six derniers étés : 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023. Il est absolument indéniable que les étés sont fortement impactés par le réchauffement climatique qu’on constate depuis une trentaine d’années, mais qui s’est sensiblement accéléré depuis 2015". Et ce réchauffement amplifie les phénomènes dans un sens comme dans l’autre, comme lorsqu’au début du mois d’août les températures ne dépassaient pas 16 degrés, poursuit-il.

L’augmentation des températures moyennes en Belgique est "assez impressionnante : entre le milieu du 19e siècle et les trente dernières années on a gagné 2,1 degrés. Mais depuis trente ans on a gagné 1,2 degré. Plus de la moitié de ce gain s’est produit depuis une trentaine d’années".