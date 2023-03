Pascal le grand frère veut revenir pour éduquer les harceleurs

Pascal Soetens alias Pascal le grand frère a indiqué vouloir faire son grand retour à la télévision pour s'intéresser aux personnes qui harcèlent les autres.

De 2006 à 2019, il a été l'éducateur phare de la télévision avec parfois une méthode assez musclée pour remettre dans le droit chemin des adolescents compliqués.

Au micro de Sud Radio, Pascal Soetens raconte "que tout le monde lui réclame le retour de l'émission".

Il indique avoir un nouvel angle pour le programme : "Les jeunes sont aujourd'hui différents. C'est de plus en plus difficile. Surtout avec les réseaux sociaux. On a parlé du harcèlement. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Moi, je me verrais bien aller voir les harceleurs pour leur régler leurs problèmes. Parce que ça crée des drames dans les familles."

Pour le moment, le projet est au stade de l'écriture comme il l'indique : "On discute. On écrit... parce qu'il faut ré-écrire le projet. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau, de propre et de frais."

Il faut savoir que l'émission Pascal le grand frère était produit par l'animateur Julien Courbet. Selon Pascal Soetens, l'ancien animateur de "Sans aucun doute" est toujours sur le coup : " Je suis toujours en rapport avec Julien Courbet, on en parle."

Les discussions sont en cours avec la chaîne française M6, à voir dans les prochains mois si le projet se confirme ou non.