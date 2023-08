Pascal Laroche et son fils Mathis : une aventure d’accrobranche pleine de complicité et de rires à l’Aventure Parc Wavre

Dans le vaste monde des activités familiales en plein air, l’Aventure Parc Wavre brille comme une étoile. Situé sur 5 hectares de terrain, ce parc d’accrobranche offre une expérience unique pour tous les âges, mettant en vedette une gamme diversifiée d’attractions dans les arbres qui feront battre le cœur de toute la famille.

L’élément le plus impressionnant de l’Aventure Parc Wavre est sa capacité à offrir du divertissement même les jours de pluie. Grâce à la protection naturelle des arbres, les aventuriers en herbe peuvent profiter de l’adrénaline et du plaisir sans être dérangés par la météo. Avec un total de 28 parcours évolutifs et 280 jeux, il y a littéralement quelque chose pour tout le monde.

Aventure Parc Wavre : une expérience d’accrobranche inoubliable pour toute la famille

L’expérience est conçue pour être inclusive, avec des niveaux de difficulté progressifs adaptés à différents âges. Les familles peuvent explorer ensemble et les parents peuvent même accompagner leurs enfants sur les parcours pour plus de soutien et d’aventure partagée. Une attention particulière est portée à la sécurité, avec une ligne de sécurité continue assurant un environnement sûr pour tous les participants.