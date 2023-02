Pascal épingle la société MyCollections : "Leurs méthodes de vente ne sont pas correctes"

"Début décembre, j'ai reçu un appel de la société MyCollections qui m'offrait un cadeau ", raconte Pascal. L'arnaque commence par un démarchage téléphonique et l'évocation d'avoir participé à un concours. Quelques jours plus tard, un colis non commandé est envoyé par la poste avec une souscription à un abonnement et l’obligation de payer 20,90€. "La manière dont c'est tourné, j'ai compris que si je voulais continuer la collection, je devais faire le paiement ", ajoute Pascal. Après plusieurs rappels de paiement, Pascal reçoit une lettre d'huissier. Il doit désormais régler le montant de 96€ pour son caleçon soi-disant gagné.

Cette technique de vente est dite trompeuse. Elle remet en cause la validité de l'achat. Le contexte du concours, les informations quant au paiement et aux engagements des consommateurs manquent de clarté. "Ici, on met un nuage de fumée autour de l'appel ", analyse William Matgen, juriste au Centre européen des consommateurs, avant de poursuivre: "Le pitch de base part d'une information erronée. Pascal aurait participé à un concours, une information qui, jusqu'à preuve du concours, n'est pas prouvée. Une information qui incite également Pascal à ne pas se méfier et à accepter plus facilement ". Les interlocuteurs se veulent effectivement rassurants et positifs tout au long de la discussion. "Je vous rassure pour le paiement, c'est dans le cas positif, uniquement après la réception et la satisfaction, ce n'est pas avant. Vous restez roi de votre choix et de votre décision ", peut on entendre sur l'enregistrement d'une conversation entre MyCollections et un client.