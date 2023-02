Pascal Delwit : "En dehors des campagnes électorales, les partis peuvent faire ce qu’ils veulent de leur dotation"

A quoi servent les 75 millions d’euros de dotation des partis ? Leur utilisation devrait-elle être mieux cadrée ? Nous avons abordé ces questions sur le plateau de "QR le débat" ce mercredi.

Du côté d’Ecolo, la majorité du budget est consacrée aux ressources humaines. Même réponse du côté du MR. Pourtant, certains partis utilisent une belle part de leur dotation pour investir dans l’immobilier où sur les réseaux sociaux. Ainsi en 2015 par exemple, la N-VA investissait 19 millions d’euros dans un bâtiment bruxellois avec pour objectif d’y garder son siège politique et de mettre les autres étages en location. Depuis, le parti déclare des revenus du patrimoine immobiliers qui dépassent les 700.000 euros par an. En 2022, la N-VA était également, avec le PTB et le Vlaams-Belang, le parti qui dépensait le plus sur les réseaux sociaux. A eux trois, ces partis ont dépensé plus de 3,5 millions des 5 millions d’euros dépensés par l’ensemble des partis politiques belges cette année-là.