Pascal, chauffeur de taxi social : "J’aide les gens et, quelque part, ils m’aident en retour"

Pascal est chauffeur à la Locomobile depuis trois ans. "Avant, j’étais au chômage. Passer mon permis et être engagé ici a débloqué ma vie." La Locomobile est une entreprise d’insertion sociale active sur 20 communes autour de Marche-en-Famenne. Son objectif est double : relancer des personnes sur le marché de l’emploi et proposer une aide aux personnes isolées ou en difficulté.

"Je me sens vraiment utile, j’aide des gens à faire leurs courses, à aller chez le médecin, à aller voir des proches ", raconte Pascal. La locomobile engage une vingtaine de personnes en même temps, des chauffeurs au personnel administratif. "L’idée, c’est de permettre à des personnes qui n’ont pas travaillé depuis longtemps ou qui ont un faible niveau de qualification de revenir sur le marché du travail et de reprendre confiance dans une structure familiale et avec un emploi qui fait sens", explique Alexandre Borsus, le directeur de la Locomobile.