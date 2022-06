Pascal Chabot à propos d’Aldous Huxley : "ses personnages sont d’abord des porte-paroles de schéma d’existence qu’il teste"

Ce samedi dans la couleur des idées, Pascale Seys reçoit le philosophe et essayiste Pascal Chabot, une voix bien connue des auditeurs de Musiq3 puisqu’elle fait régulièrement vibrer les murs de nos studios au fil de ses essais et pensées. Un fil rouge le guide, consistant à comprendre le nœud de contradiction dans lequel nous sommes enchevêtrées entre, d’une part, la marche en avant du progrès et de l’autre le respect du vivant, entre la technique et une autre dimension que l’on pourrait appeler poétique. Après Global burn-out (2013) ou Avoir le temps (2021), il nous revient pour évoquer un petit livre consacré à la figure d’un homme de lettres anglais, un "écrivain d’idées" comme il aime à l’appeler, qui quittera en 1937 le Vieux continent pour les Etats-Unis et plus précisément la Californie, dans une quête effrénée de chaleur et de soleil. Son nom a été proposé à huit reprises pour le Nobel de Littérature. Vous l’aurez peut-être deviné, il s’agit d’Aldous Huxley ! Pascal Chabot a décidé de s’arrêter sur six moments clefs de sa vie, d’où le titre qu’il a donné à son ouvrage, Six jours dans la vie d’Aldous Huxley, paru, comme chacun de ses livres, aux éditions PUF.