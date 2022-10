Pascal Bataille et Laurent Fontaine : "La télévision nous a jamais vraiment manqué"

C'est un duo mythique de la télévision : Pascal Bataille et Laurent Fontaine. De 2002 à 2006, ils ont animé l'émission Y'a que la vérité qui compte sur TF1.

20 ans après, le programme est de retour sur la chaîne C8. David Barbet, journaliste pour Télépro, les a rencontré pour l'émission Le 6-8 sur La Une.

Comment sont-ils arrivés sur C8 ?

"Sur les réseaux sociaux, l'engouement est énorme sur les anciennes séquences de l'émission. Cela a donné envie à C8 de refaire le programme sur les plus belles histoires."

Un duo qui fonctionne très bien à la télévision, les deux animateurs font la paire depuis 32 ans.

Est-ce compliqué d'être un duo en télévision ?

"On l'assume, on a choisi d'être en duo. On nous appelle Bataille et Fontaine, on sait jamais qui est qui. On est meilleur l'un avec l'autre. Nous sommes meilleurs potes et associés."

Un retour en télévision quasiment inespéré pour eux, on n'avait plus vu le duo depuis 15 ans en télévision. Pascal Bataille et Laurent Fontaine nous raconte cette période :

"On a continué notre métier de producteur. Nous n'avons pas eu le sentiment que le téléphone sonnait moins. La télévision nous a jamais manqué. Quand le téléphone sonne moins, c'est que tu as été un sale con toute ta vie. Nous, les gens ont continué à nous appeler après c'est vrai qu'on a eu moins de propositions quand on a été au chômage."

