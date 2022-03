Pascal a été l'un des premiers skateurs en Belgique : "À l'époque, c'était un rêve pour nous"

Dans son témoignage, Pascal raconte l’arrivée du skate en Belgique. "Nous, on devait se battre pour qu’on appelle ça le ‘skateboard’ parce qu’on appelait ça la ‘planche à roulettes’. La ‘planche à roulettes’, c’est un terme de gars qui font pas ça comme sport, qui font ça comme un petit jeu." Or, pour Pascal, le skate était loin d’être un simple jeu : "À l’époque, c’était un rêve pour nous. On ne pensait peut-être pas aux Jeux Olympiques, mais déjà que ça devienne un sport, qu’on puisse en vivre. À l’époque, on n’en vivait pas. Maintenant, c’est devenu une entreprise à part entière et gigantesque."