"Pas vu leur joie de jouer avec ce ballon", "c'est une question de mentalité" : Roberto Martinez analyse Belgique - Maroc

Les Diables Rouges ont bu la tasse (0-2) ce dimanche soir face à l'équipe nationale du Maroc lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde 2022.

"On a mieux joué que contre le Canada. C'est une défaite difficile, elle fait mal. On a bien commencé, on était fort en première période. On avait le contrôle, mais on n'a pas su se procurer assez d'occasions. On donne un coup franc, sur le but, et c'est là qu'on perd le contrôle de la partie. On n'a pas été trop émotionnel ce soir. Il est évident que ce premier but fait la différence. J'estime que le match s'est joué à très peu de choses. Il y a finalement eu deux matches dans le match : un avant le but et un deuxième après. Sur le but annulé et sur leur réalisation, ils ont placé le ballon au premier poteau. Ca a fait du mal à l'équipe. On n'a pas réussi à sortir la zone où le ballon allait arriver. Les ballons sont très bien donnés. Ca peut se produire dans un match de football", a introduit Roberto Martinez après la défaite.

"On a eu des bonnes situations en première période, mais on a été incapable de marquer. On s'est procuré peu de grosses occasions. Ce n’est pas une question de qualités, c’est une question de mentalité je crois. On joue par moments avec la peur de perdre. Ca me fait de la peine de voir cela car on enchaine les victoires et et les bonnes performances depuis six ans. Je continue de voir un groupe sain, concentré, qui bosse très fort. On est maintenant dans une situation où on n’a plus rien à perdre. Gagner contre la Croatie, ce serait un nouveau départ. C'est un match qu'on va devoir comprendre, on va devoir être soudé. C'est une Coupe du monde, il faudra réagir dès le prochain match.", a poursuivi le sélectionneur national.