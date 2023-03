Pas une minute en 10 Clasico pour Eden Hazard ? Il n’est pas le seul "gros transfert" à ne jamais avoir joué ce match mythique

Et de dix ! Le dixième Clasico depuis l’arrivée d’Eden Hazard au Real Madrid en 2019, a lieu ce jeudi en Coupe du roi. Et toujours pas un espoir de le voir disputer ses premières minutes dans cette rencontre mythique (en match officiel). Clasico après Clasico cette statistique est de plus en plus difficile à croire et fait presque peine à lire. Souvent blessé lors des premiers Clasico, Hazard a depuis lors connu une lente descente vers le banc auquel il semble désormais scotché. Il ne compte pas la moindre minute jouée en Liga depuis le 11 septembre… Une éternité.