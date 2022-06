Pas un mot sur le climat au sommet européen : "Le climat a tendance à être relégué en bas de l’agenda"

D’autant plus que l’inflation actuelle risque d’avoir un impact négatif sur l’action climatique. S’il est urgent d’avoir accès à une énergie qui soit payable, il est donc important que l’urgence climatique soit également une priorité. "Pour faire d’une pierre deux coups et avoir des politiques sociales beaucoup plus justes et beaucoup plus fortes, mais qui permettent également de lutter efficacement contre l’urgence climatique."

Eviter de travailler dans l’urgence

Or, pour faire face aux impacts du dérèglement climatique, nous n’investissons pas encore suffisamment dans l’adaptation – le "parent pauvre, le grand oublié", selon Rebecca Thissen.

"Pendant longtemps, on s’est dit que ça n’était pas trop notre problème. Parce qu’on voyait plutôt des événements climatiques extrêmes se produire dans des pays lointains, plutôt au sud. Et aujourd’hui, effectivement, il y a ces vagues de chaleur, il y a ces inondations… Et on se rend compte qu’on n’est pas du tout prêt à faire face à cette face-là du réchauffement climatique."

Si on travaille dans l’urgence, les réponses ne sont en général pas adéquates et beaucoup trop court-termistes

Pour autant Rebecca Thissen estime qu’il n’est pas le moment de passer à une écologie d’urgence. "A mon avis, cela a tendance à démobiliser, décourager, voire complètement paralyser à cause de la panique", juge-t-elle.

"Chaque tonne de CO2 qu’on pourra éviter, chaque politique climatique qui peut apporter de la justice sociale est nécessaire et indispensable. Et c’est ce point de départ qu’il faut prendre", ajoute-t-elle. "Parce que si on travaille dans l’urgence – et c’est ce qu’on fait pour d’autres crises -, les réponses ne sont en général pas adéquates et beaucoup trop court-termistes. Il faut planifier de manière drastique et sérieuse, mais pas en paniquant. Sinon, je pense qu’on ne va pas s’en sortir d’ici à 2050."