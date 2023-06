Pas simple d’étancher sa soif en balade : les points d’eau gratuits, encore trop rares

Un site Internet collaboratif qui recense les points d’eau

"Sur mon site, on va trouver les sources d’eau naturelles, les pouhons, les fontaines publiques et les robinets dans les cimetières et les églises." L’informaticien a déjà recensé 139 sources et point d’eau en Belgique, avec l’aide d’autres internautes passionnés. "C’est un site collaboratif. Les gens peuvent ajouter eux-mêmes une source. Moi je fais une recherche rapide pour vérifier l’information et alors j’active ou je refuse."

Les sources répertoriées sur ce site internet sont réputées potables. Son créateur n’hésite d’ailleurs pas à y remplir sa gourde. Mais il n’engage pas sa responsabilité. C’est donc sans garantie. L’informaticien déplore d’ailleurs un manque d’information sur le sujet. "Souvent, les communes n’indiquent pas si les sources naturelles sont potables ou pas. Cela impliquerait de faire des analyses régulières ce qui représente un certain coût".