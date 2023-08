Pas si vite, Coco ! Gauff s'apprête à célébrer la victoire, Pegula lui fait remarquer qu'il manque un jeu...

L'Américaine Coco Gauff est-elle du genre tête en l'air ? Engagée en double à l'US Open en compagnie de sa compatriote Jessica Pegula, la future adversaire d'Elise Mertens en simple, a provoqué bien malgré elle l'hilarité du public lors de la rencontre qui opposait les deux joueuses à la paire Elizabeth Mandlik - Quinn Gleason.

Alors qu'elle et sa partenaire menaient 6-2, 4-1 (40/0), Coco Gauff a voulu tomber dans les bras de Jessica Pegula après un retour gagnant, pensant que le match était gagné. Mais elles étaient encore à un jeu de la victoire...

"Je pensais vraiment qu'on avait gagné, a rigolé Coco Gauff quelques minutes plus tard (le 6-2, 6-1 ne s'est pas fait attendre bien longtemps). J'ai voulu l'embrasser, et Jess' s'est écartée. Je me suis dit que j'avais fait quelque chose de mal !"