Pas rassurée au sujet de Peng Shuai, la WTA malgré tout de retour en Chine

Dans un long message publié sur internet en novembre 2021, Peng Shuai, ex-N.1 mondiale en double désormais âgée de 37 ans, racontait sa relation sentimentale contrariée avec un ex-Premier ministre chinois, Zhang Gaoli, de 39 ans son aîné et marié.

Elle indiquait dans une phrase s’être sentie "forcée", un jour, d’accepter un rapport sexuel.

La joueuse avait affirmé plus tard que le terme "d’agression sexuelle" utilisé par la WTA pour décrire l’affaire est incorrect et que "tout va bien".

La Chine est quasi-incontournable pour la WTA, étant donné la qualité des infrastructures et des investissements locaux, des droits télévisés et du sponsoring.

"Le choix du retour est économique", déclare à l’AFP Lionel Maltese, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, organisateur du tournoi ATP de Marseille et ex-membre du comité exécutif de la fédération française de tennis (FFT).

"Les revenus générés en Chine impactent fortement le financement et les revenus de l’ensemble des joueuses car les tournois ont des dotations et des garanties importantes et la WTA reverse la valeur ajoutée générée aux joueuses", résume-t-il.

Avant le Covid, la WTA y organisait 10 tournois chaque année (sur plus de 60), dotés au total de 30 millions de dollars (28 millions d’euros).

Parmi eux figurait notamment son Masters de fin de saison, à Shenzhen (sud), désormais abandonné et qui offrait des dotations records pour le circuit féminin.