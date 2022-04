"Pas prêt physiquement", Lukaku doit "être prêt à aider l’équipe" pour Thomas Tuchel

La situation de Romelu Lukaku à Chelsea ressemble de plus en plus à un calvaire. La dernière titularisation du Diable Rouge remonte à plus d’un mois et un quart de finale de FA Cup face à Middlesbrough.

Une situation inquiétante qui se couple à plusieurs sorties médiatiques de l’entraîneur des Blues Thomas Tuchel lors desquels il n’a pas hésité à allumer Lukaku.

Transféré pour 115 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant avait été critiqué sur sa forme physique par Glenn Hoddle il y a deux semaines.

Après la victoire de Chelsea face à Crystal Palace en demi-finale de FA Cup, Thomas Tuchel est revenu sur la condition de son numéro 9 en conférence de presse : "Il n’était pas prêt physiquement pour l’intensité d’une demi-finale de FA Cup. Ce n’est pas facile d’aborder un tel match après une blessure. Il n’a pas eu autant de minutes récemment que les autres joueurs, sa condition physique n’est pas tout à fait au point, sinon il y aurait eu de grandes chances de débuter aujourd’hui".

Au-delà de la forme physique du Diable Rouge c’est son manque criant d’efficacité qui est au centre des discussions. Face à Palace, il a loupé une occasion 5 étoiles, envoyant le ballon sur le poteau. Une situation qui commence à se répéter ces dernières semaines mais le tacticien allemand croit encore en son Diable : "Il a eu une énorme occasion contre le Real Madrid et les choses peuvent aller très vite. Personne ne sait ce que ce but aurait fait pour nous s’il avait saisi sa chance de la tête en fin de match. C’est exactement ce qu’il doit faire : attendre, être patient, travailler dur et faire passer l’équipe en premier. Être prêt à aider l’équipe, parce qu’en tant qu’attaquant vous pouvez aider en quelques secondes".