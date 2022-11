Pas plus de files que d'ordinaire sur les routes malgré la grève des trains

En Flandre, 160 kilomètres de files s'étiraient vers 08h30, "une heure de pointe tout à fait normale pour novembre, un mois plus sujet aux embouteillages", a commenté pour sa part le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum).

Mardi matin, le ring de Bruxelles et les routes flamandes étaient plus congestionnés que d'ordinaire, tandis que seul un train sur quatre roulait et que le brouillard enrobait l'aurore.

Les grèves dans les transports peuvent avoir des conséquences sur le réseau routier, qui devient plus chargé qu'en temps normal ou, au contraire, se voit déserté par les navetteurs, qui préfèrent travailler de chez eux.

Une grève de 48 heures, débutée mardi soir à 22h00 par les conducteurs de train du Syndicat autonome des conducteurs de train (SACT), a pris le relais d'une action lancée lundi soir en front commun syndical pour dénoncer le manque d'investissement au sein de la société ferroviaire SNCB et du gestionnaire d'infrastructure Infrabel.