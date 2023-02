Pas de master en médecine à l’UMons : "C’est une fausse solution à un vrai problème", estime Valérie Glatigny

C’est une affaire qui oppose Valérie Glatigny au recteur de l’Université de Mons : la ministre de l’enseignement supérieur a refusé l’habilitation qui permettrait à l’université de Mons d’installer un master en médecine. De son côté, Philippe Dubois, recteur de l’Umons, promet de ne pas lâcher l’affaire. Alors, une semaine après son "non", qu’en dit aujourd’hui Valérie Glatigny ?

"Je comprends la position du recteur qui souhaite développer son institution. Mais je ne suis pas ministre de l’enseignement supérieur pour le Hainaut, je suis ministre de l’enseignement supérieur pour toute la Fédération Wallonie-Bruxelles", rétorque Valérie Glatigny. "Il y a 57 habilitations, 55 qui vont être acceptées, dont le master en droit à Mons. Il n’y a donc rien contre Mons."

La ministre explique avoir suivi deux critères : "Est-ce que ce master va augmenter le nombre d’étudiants diplômés ? Non, puisque les filières de médecine sont contingentées – même si on a revu le quota à la hausse. Est-ce que ça va augmenter la qualité de l’encadrement au bénéfice de tous les étudiants ? Non, puisque c’est un coût qui va être répercuté sur les étudiants des autres filières et également des autres établissements."