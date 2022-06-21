У бельгійців та українців не однакові пори року! | Pas les mêmes saisons, en Belgique ou en Ukraine!

У Бельгії літо починається у вівторок, 21 червня. Проте в Україні вже минуло 3 тижні з початку літа! Вся справа у різних календарях...

У Бельгії ми слідкуємо за "астрономічними" порами року. Очевидно, саме положення сонця дає початок різним сезонам. 21 червня – "літнє сонцестояння". Сонце займає найдальше положення від екватора. Опівдні він буде на найвищій точці всього року. Результат: це також буде найдовший день у році та початок "астрономічного" літа.

В Україні ми більше покладаємося на "погодні" сезони. Пори року формуються "повними" місяцями. Літо починається 1 червня. Осінь 1 вересня. Зима 1 грудня.

Це два способи поділити рік. І це два різні ритми!