У бельгійців та українців не однакові пори року! | Pas les mêmes saisons, en Belgique ou en Ukraine!

Les Belges et les Ukrainiens n’ont pas les mêmes saisons !

En Belgique, l’été commence ce mardi 21 juin. Pourtant, en Ukraine, cela fait déjà 3 semaines que l’été a débuté ! Tout ça, c’est une histoire de calendrier…

En Belgique, on respecte les saisons " astronomiques ". En clair, c’est la position du soleil qui donne le départ des différentes saisons. Le 21 juin, c’est le "solstice d’été ". Le soleil occupe la position la plus éloignée de l’équateur. A l'heure de midi, il atteint son point le plus haut de toute l’année. Résultat : le 21 juin est aussi le jour le plus long de l’année. C’est le début de l’été " astronomique ".

En Ukraine, on se fie plutôt aux saisons " météorologiques ". Les saisons sont formées par des mois " pleins ". L’été débute donc le 1er juin. L’automne le 1er septembre. L’hiver le 1er décembre, etc!

Ce sont deux façons de diviser l’année, et deux rythmes différents (aussi pour les écoliers) !