"Pas les jambes espérées", une attaque "bizarre" : Wout van Aert a animé la 10e étape du Tour

Wout van Aert a une nouvelle fois été omniprésent, ce mardi, sur les routes de la 10e étape du Tour de France disputée entre Vulcania et Issoire.

Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma a attaqué, été lâché, roulé pour son leader Jonas Vingegaard, attaqué à nouveau en compagnie de Mathieu van der Poel... Le tout sous une chaleur accablante.

"Dès le début, c'était dur, et je n'avais pas vraiment les jambes espérées, a détaillé après l'arrivée Wout van Aert au micro de la RTBF. J'ai quand même essayé en début d'étape, mais j'ai explosé, et j'avais besoin de repos après ça. J'ai été lâché, et quand je suis revenu, j'ai essayé d'aider l'équipe. L'attaque avec Mathieu van der Poel ? C'était bizarre ! Ce n'était pas vraiment une attaque de ma part. Mathieu était en tête, il roulait pour Jasper Philipsen, et il a abordé la descente vraiment vite ! J'étais le seul de l'équipe dans sa roue, et nous nous sommes retrouvés dans le peloton. Mais cela ne servait à rien, le groupe de tête comptait encore deux minutes d'avance. Mais cela m'a permis d'aborder la dernière bosse à mon propre rythme, et d'aider mes coéquipiers dans le final."