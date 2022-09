"Pas le moindre reportage sur le mariage de la fille de la princesse Astrid, seriez-vous antiroyaliste ?" : dans les coulisses des choix du JT

Car deux jours avant le mariage, l’actualité était bousculée par le décès de la reine Elizabeth II. Et c’est l’une des principales raisons qui a éclipsé le mariage de Maria Laura du journal télévisé. Le décès de la reine le jeudi soir a en fait chamboulé toutes les éditions du JT des jours qui ont suivi. Vendredi, en fin de journée, les responsables éditoriaux et l’équipe du week-end se sont retrouvés comme d’habitude lors d’une réunion pour évoquer la couverture de l’actualité du week-end.

Jacques Cremers, chef de rédaction Société, s’en souvient bien. "Il y avait un tel écart entre Elizabeth II, qui a régné 70 ans, et Maria Laura, qui ne jouera aucun rôle dans la succession au trône de Belgique, qu’on s’est dit que ça paraîtrait trop décalé", explique-t-il.

Il était pourtant prévu de couvrir l’évènement qui ne manquait pas d’intérêt sur le fond. Pour Jean-Paul Dubois, responsable éditorial adjoint du journal télévisé, il y avait des choses à dire. "Au-delà d’une festivité dans la famille royale, on aurait pu en profiter pour expliquer les accessibilités au trône, qui payait un mariage comme celui-là et qui était présent… Mais en matière d’actualité royale, on était vraiment submergés par ce qui se passait à Balmoral et à Londres et on a fait ce choix de privilégier l’actualité anglaise et de faire l’impasse sur ce mariage", précise-t-il.