"Pas facile de courir maintenant" : le directeur sportif de Jumbo-Visma se confie sur l’état d’esprit de son équipe après l’accident de Van Hooydonck

C’est la triste nouvelle du jour : Nathan Van Hooydonck est hospitalisé des suites d’un accident de la route. À l’heure actuelle, les informations sont rares. Le doute et la crainte gagnent les esprits, y compris dans son équipe actuellement alignée sur la Vuelta 2023.

"Je n’en sais pas beaucoup plus que les médias, avance d’emblée Grischa Niermann, directeur sportif chez Jumbo-Visma. Nous savons qu’il est hospitalisé, je pense qu’il est dans un coma artificiel." Fatalement, la tête n’y est pas vraiment pour les équipiers présents sur les routes espagnoles. "Les coureurs sont très touchés. Nous sommes ici sur la Vuelta, nous avons le maillot de leader et nous allons bientôt prendre le départ. Ce n’est pas facile de courir maintenant. Nous espérons juste que Nathan va bien et que son état va s’améliorer tout comme sa femme" précise l’ancien coureur professionnel au micro de Jérôme Helguers, envoyé spécial en Espagne.