Pas encore rassasié, Kevin De Bruyne rêve du triplé : "Penser à la FA Cup, puis seulement à la Champions League"

Kevin De Bruyne et Manchester City viennent de remporter la Premier League pour la cinquième fois en l'espace de six ans. KDB a tout gagné depuis qu'il a rejoint les Cityzens... sauf la Champions League.

Et ça tombe bien, le Diable Rouge aura une nouvelle occasion de gommer cela puisque les Skyblues affronteront l'Inter en finale de la C1 le 10 juin prochain... et ils seront les grands favoris.

Invaincu depuis le 5 février dernier, Manchester City pourrait donc terminer en apothéose une saison qui pourrait également voir Kevin De Bruyne et les siens brandir la FA Cup, puisqu'une autre finale, face au voisin de Manchester United celle-là, les attend à Wembley une semaine plus tôt...

"Je suis à Manchester City depuis huit ans maintenant, c'est ma maison !, a souri Kevin De Bruyne, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel du club, après avoir brandi le trophée de la Premier League et une nouvelle victoire face à Chelsea (1-0). Les grands moments arrivent les uns après les autres, il faut en profiter avec les supporters, avec la famille. Tout le monde s'attend à nous voir tout gagner, mais il y a énormément de travail derrière. Nous faisons beaucoup de sacrifices, mais... nous sommes affamés. Je veux continuer à donner le meilleur de moi-même et à gagner des trophées, tant que j'en ai la possibilité. Nous devons déjà commencer notre préparation pour la finale de la FA Cup face à Manchester United. La Champions League, on aura le temps d'y penser après."

Avant ces deux finales, Manchester City disputera encore deux rencontres de Premier League - sans enjeu pour les Cityzens - à Brighton, mercredi, et à Brentford, dimanche. Pep Guardiola devrait continuer à faire souffler ses cadres, qui en profiteront pour faire le plein de fraîcheur.