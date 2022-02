Pas encore de vainqueur au terme du 1er tour de la présidentielle au Costa Rica

Aucun des 25 candidats qui se présentaient au premier tour de l'élection présidentielle au Costa Rica n'a obtenu dimanche les 40% de voix nécessaires pour assurer directement la victoire. Un second tour de scrutin aura par conséquent lieu le 3 avril entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix, l'ancien président José Maria Figueres et l'ancien ministre des Finances Rodrigo Chaves.

Le social-démocrate Figueres a obtenu 27,3% des voix, selon les derniers décomptes, et Chaves, du Parti social-démocrate du progrès, environ 16,6%. À la troisième place, avec environ 15,1%, se trouvait le prédicateur évangélique Fabricio Alvarado du parti de droite Nueva República.

La constitution de ce pays d'Amérique centrale interdit une réélection directe du président actuel, empêchant ainsi Carlos Alvarado de se présenter pour un second mandat. Le candidat de son parti, Welmer Ramos, n'a pas pu rivaliser avec les favoris Figueres et Chaves.

Hier/dimanche, les Costariciens élisaient aussi les 57 membres du parlement à chambre unique. Le parti social-démocrate PLN dirigé par le candidat présidentiel Figueres y est également en tête.