Pas encore de prolongation en vue pour Amallah : "Je joue au football, tout ce qui est papier, ce n’est pas moi qui gère ça"

Le Standard reprend des couleurs et a confirmé ce vendredi son retour en forme en enchaînant une troisième victoire de suite sur la pelouse de Saint-Trond. Un exploit pour les Rouches qui ne s’étaient plus imposés au Stayen depuis 15 ans. Mais pour Selim Amallah, si la victoire est importante, le fait d’avoir fait tomber cette triste statistique importe peu comme il l’a expliqué au micro de Pascal Scimè : "Nous, on ne se concentre pas là-dessus. C’est pour vous les journalistes, nous on se concentre sur le terrain et on voulait gagner aujourd’hui. On l’a fait et on est tous fiers".

Plutôt conquérant en première période, les Liégeois ont un peu reculé en début de deuxième acte. Une tactique pas forcément voulue par le coach Deila mais plutôt par le scénario du match : "Ce n’est pas quelque chose qu’on a voulu faire. On a joué bien bas. Ils nous ont mis la pression directement au début de la deuxième mi-temps. Dès qu’on a encaissé, on s’est repris. On a recommencé à jouer plus haut, à jouer comme on le faisait en première mi-temps et on s’en est bien sorti".

A l’assist sur le but de Dragus, Amallah a montré qu’il était le leader technique des Rouches, même si le Marocain l’admet, il a eu plus de déchet qu’à l’accoutumée : "Je ne pense pas que j’ai fait le meilleur des matchs. J’ai perdu énormément de ballons. Le coach me demande d’aider l’équipe, de pousser l’équipe vers le haut. C’est quelque chose que j’essaye de faire. J’ai perdu beaucoup de ballons mais je n’ai pas baissé les bras, j’ai continué à faire mon travail défensivement et je pense que j’aime ce rôle".

Suite à cette bonne série, le Standard va sans doute pouvoir changer d’objectif et enfin se concentrer sur la quête des play-off, surtout que les Liégeois se sont bien renforcés en fin de mercato : "C’est sûr qu’il y a du foot. On avait besoin de renforts et ces joueurs vont nous faire du bien. On ne se préoccupe pas de tout ce qui est statistique. On se préoccupe de prendre du plaisir sur le terrain, de gagner des matchs et on verra où ça va nous mener".

Une période des transferts où les rumeurs concernant un départ de Selim Amallah ont longtemps plané au-dessus de Sclessin. Pourtant, le meneur de jeu va encore porter la vareuse rouge cette saison : "Je suis bien, je suis toujours là. Il me reste une dernière année ici au Standard. Le groupe est bien, le staff est bien. Tout le monde est derrière moi donc je me sens bien ici au Standard".

Le mercato clos, le Marocain va pouvoir se concentrer à 100% sur sa saison avec le Standard, mais à l’entendre c’était déjà le cas : "Je l’étais déjà. Je pense que ça s’est vu par mes performances. Je ne me préoccupais pas de ça. Je laissais ça à mes agents, c’est eux qui géraient ça. Moi j’étais là pour jouer au football. Je ne me préoccupe pas de tout ça et j’essaie de faire abstraction".

Si on lui avait dit avant le mercato qu’il serait encore Standardman en septembre, l’information n’aurait pas plus ébranlé que ça Selim Amallah : "J’aurais dit que je suis toujours au Standard, tout simplement. Je suis bien ici au Standard et c’est que ce n’était pas le moment. Je vais continuer à me donner à fond pour l’équipe et faire une bonne saison".

Malgré tout, les discussions autour de l’ancien Mouscronnois se poursuivent puisqu’il est dans sa dernière année de contrat. Et pour l’instant, pas question de parler d’une prolongation : "Je ne me préoccupe pas de ça. J’ai été clair là-dessus avec tout le monde. Moi je me concentre sur le terrain. Je suis un joueur de football, je joue au football. Tout ce qui est papier, etc, ce n’est pas moi qui gère ça".

Au-delà de sa bonne relation avec Ronny Deila et de l’importance que l’entraîneur norvégien lui donne, la donnée Coupe du Monde a évidemment pesé dans la balance au moment de choisir l’équipe qui serait la sienne cette saison : "Bien-sûr je sais qu’il y a la Coupe du Monde qui se prépare. On a un nouveau coach avec le Maroc. J’ai déjà eu des contacts avec lui. Je pense qu’il fallait que je joue, c’est le plus important. Et il va falloir que je garde le rythme jusqu’à la Coupe du Monde parce que ce n’est pas n’importe quel tournoi, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Il va falloir que je continue à performer".

Et si Selim Amallah est à son meilleur niveau, il y a de fortes chances que cela soit synonyme de bons résultats pour le Standard.