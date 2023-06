Pas encore de gobelets réutilisables dans certains grands festivals cet été : voici pourquoi

La saison des festivals a démarré et les quelque 1700 événements prévus cet été en Flandre se vivront avec des boissons servies uniquement dans des gobelets réutilisables, des bouteilles en plastique PET et des canettes. Mais certains organisateurs ne sont pas prêts et ont demandé une dérogation. À Tomorrowland, Rock Werchter et au Graspop, vous boirez encore de la bière dans des gobelets jetables.

La ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) a donné cette autorisation et considère cette année comme transitoire, car, selon son porte-parole Andy Pieters : "Nous pouvons entendre qu’il n’est pas possible de travailler avec des gobelets réutilisables. Les organisateurs doivent être en mesure de le démontrer : parce qu’il n’est pas possible d’en fournir ou d’en laver suffisamment, par exemple. Il faut également tenir compte de la santé publique, et c’est pourquoi il est important que les gobelets soient complètement secs après le lavage. Dans le cas contraire, des bactéries apparaissent."