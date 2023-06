Pas encore de fumée blanche mais la F1 devrait faire escale à Spa-Francorchamps en 2024

Vanessa Maes et Melchior Wathelet, les organisateurs du Grand Prix de Belgique, et les dirigeants de la Formule 1 ont eu une réunion positive ce lundi à Londres. Rien n’est encore officiel, mais le championnat du monde 2024 devrait encore passer par le circuit Spa-Francorchamps.



"Selon nos informations, les conclusions de la rencontre sont vraiment positives. Rien n’est encore couché sur papier mais on peut vraisemblablement penser que l’annonce d’un Grand Prix en 2024 à Spa ne devrait plus tarder", explique Gaëtan Vigneron.



Le contrat actuel s’arrête en 2023, il devrait donc être prolongé d’un an. Et au-delà ? "Il est encore trop tôt pour le dire et beaucoup d’éléments entrent en jeu. Mais la F1 tient compte de Spa et le feeling est positif", précise notre spécialiste F1.