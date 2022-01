Pas encore de date de lancement pour la nouvelle fusée européenne Ariane 6

Il n’y a pas encore de date de lancement précise pour le vol inaugural, plusieurs fois reporté, du nouveau lanceur européen Ariane 6, a déclaré mardi le directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA), Josef Asbacher, qui a également appelé à une réglementation du trafic dans l’espace.

Successeur de la lourde Ariane 5, Ariane 6 devrait rendre l’Europe plus compétitive sur le marché mondial des lancements spatiaux. Le programme a débuté en 2015 et le vol inaugural était prévu pour 2020, mais c’était sans compter avec le covid et de nombreux problèmes techniques, qui ont entraîné plusieurs reports.

La réalisation du vol inaugural cette année dépendra des résultats des tests de l’étage supérieur à Lampoldshausen, en Allemagne, et de l’étage central et supérieur combiné sur le nouveau pas de tir de Kourou, en Guyane française.

Par ailleurs, le mois de septembre a été fixé pour le lancement de la deuxième partie de la mission martienne euro-russe ExoMars, qui était initialement prévue en 2020.