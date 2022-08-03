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Ukraine - Україна

Ні вітру, ні електрики | Pas de vent, pas d'électricité

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Це дещо дивовижний парадокс. У Бельгії стає все більше вітряних турбін, але вони виробляють менше електроенергії. Причина проста: зараз не вистачає вітру. І, очевидно, відсутність вітру є ворогом вітрових електростанцій.

Вітер на нашу країну дме менше, ніж раніше. Енергія вітру становить близько 20% встановлених потужностей виробництва електроенергії в Бельгії, ця частка має зрости до 30% у 2030 році.

З іншого боку, це нікого не оминуло, у липні була дуже гарна погода. Сонце світило майже 277 годин.

Це набагато більше, ніж зазвичай. Результат: сонячні панелі дали рекордну кількість електроенергії. Сонячна енергія навіть склала 15% усієї спожитої електроенергії.

Pas de vent, pas d'électricité

C’est un paradoxe a priori un peu surprenant. Il y a de plus en plus d’éoliennes en Belgique et pourtant, le parc éolien produit moins d’électricité. La raison est simple : il n’y a pas assez de vent en ce moment. Et évidemment l’absence de vent est l’ennemi des parcs éoliens.  

Le vent souffle moins qu’avant sur notre pays. L’éolien représente à peu près 20% des capacités de production d’électricité installées en Belgique, cette part devrait monter à 30% en 2030.

Par contre, ça n’a échappé à personne, il a fait très beau en juillet. Le soleil a brillé pendant près de 277 heures.  C'est beaucoup plus que d'habitude. Résultat : les panneaux solaires ont fourni une quantité record d’électricité. L'énergie solaire représentait même 15% de l'ensemble de l'électricité consommée

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