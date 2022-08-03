Ні вітру, ні електрики | Pas de vent, pas d'électricité

Це дещо дивовижний парадокс. У Бельгії стає все більше вітряних турбін, але вони виробляють менше електроенергії. Причина проста: зараз не вистачає вітру. І, очевидно, відсутність вітру є ворогом вітрових електростанцій.

Вітер на нашу країну дме менше, ніж раніше. Енергія вітру становить близько 20% встановлених потужностей виробництва електроенергії в Бельгії, ця частка має зрости до 30% у 2030 році.

З іншого боку, це нікого не оминуло, у липні була дуже гарна погода. Сонце світило майже 277 годин.

Це набагато більше, ніж зазвичай. Результат: сонячні панелі дали рекордну кількість електроенергії. Сонячна енергія навіть склала 15% усієї спожитої електроенергії.