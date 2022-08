Ні вітру, ні електрики | Pas de vent, pas d'électricité

C’est un paradoxe a priori un peu surprenant. Il y a de plus en plus d’éoliennes en Belgique et pourtant, le parc éolien produit moins d’électricité. La raison est simple : il n’y a pas assez de vent en ce moment. Et évidemment l’absence de vent est l’ennemi des parcs éoliens.

Le vent souffle moins qu’avant sur notre pays. L’éolien représente à peu près 20% des capacités de production d’électricité installées en Belgique, cette part devrait monter à 30% en 2030.

Par contre, ça n’a échappé à personne, il a fait très beau en juillet. Le soleil a brillé pendant près de 277 heures. C'est beaucoup plus que d'habitude. Résultat : les panneaux solaires ont fourni une quantité record d’électricité. L'énergie solaire représentait même 15% de l'ensemble de l'électricité consommée