Pas de vainqueur dans un derby madrilène animé, Courtois et Carrasco jouent tout le match

Alors qu’ils avaient proposé de belles choses en première période sans concrétiser, les hommes de Diego Simeone subissaient plutôt la situation en deuxième mi-temps. Ils retombaient dans leurs travers en reculant et en se comportant de façon de plus en plus agressive.

Ils étaient d’ailleurs logiquement réduits à dix à la suite d’un coup de coude direct volontaire de Angel Correa sur Antonio Rudiger. Monté à la 46e, Correa était exclu moins de 20 minutes plus tard ! On pensait que les choses allaient se compliquer pour les Colchoneros mais ce sont bien eux qui parvenaient à faire trembler les filets. À la suite d’un très bon coup-franc d’Antoine Griezmann, José Gimenez déviait le ballon dans les cages de Thibaut Courtois et refroidissait tout le Santiago Bernabeu.

Mais le jeune Alvaro Rodriguez faisait preuve de maturité à cinq minutes du terme pour remettre le Real dans le coup. Fautif sur le but adverse, il faisait parler sa taille pour égaliser et relancer les siens, 1-1 à la 86e.

Les Merengues poussaient encore mais le marquoir n’évoluait plus. C’est bien le Real qui perd deux points avec cette supériorité numérique pendant une demi-heure de jeu mais les hommes d’Ancelotti sont parvenus à limiter la casse.