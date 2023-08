Pas de vainqueur dans le choc wallon : Charleroi et le Standard se quittent dos à dos

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi n’aura pas connu de vainqueur au Mambourg. Rouches et Zèbres partagent un but partout suite à un penalty des Carolos dans le temps additionnel. Les deux équipes ont d'ailleurs terminé la rencontre à dix.

La première période est dominée par les Zèbres, qui se créent deux énormes occasions. D’abord, sur une tête de Daan Heymans, sauvée sur la ligne par Isaac Price. Quelques minutes plus tard, Isaac Mbenza arme une superbe frappe lointaine mais le cuir s’écrase sur la barre transversale d’un Arnaud Bodart battu.

En face, les Rouches se montrent réalistes et trompent Hervé Koffi sur leur premier tir cadré, à la demi-heure de jeu. Lancé en profondeur par la nouvelle recrue, Wilfried Kanga, Denis Dragus prend la défense carolo de vitesse et trompe le gardien burkinabé d’un pointu au sol.

Au retour des vestiaires, les Rouches sont bien décidés à tuer tout suspense mais les tirs de Dragus et Price sont repoussés par la défense du Sporting. En face, Charleroi tente d’apporter le danger dans la surface adverse mais butte sur une défense liégeoise bien en place. A moins de vingt minutes du terme, les hommes de Felice Mazzu pensent recoller au score mais le but d’Oday Dabagh est logiquement annulé pour une position de hors-jeu.

A cinq minutes du terme, Charleroi hérite d’un penalty pour un tirage de maillot de Nathan Ngoy, qui prend une carte rouge au passage. Marco Ilaimaharitra ne tremble alors pas et égalise d’un contre-pied imparable. Quelques minutes plus tard, le capitaine carolo est exclu à son tour suite à un mauvais geste sur Zinho Vanheusden.

Les deux équipes courent toujours après une première victoire cette saison. Avec un match nul en trois rencontres, les Rouches recevront le Cercle Bruges samedi prochain. Tandis que les Zèbres, auteurs de deux partages, iront à Genk.