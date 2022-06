Pas de vacances immédiates pour le personnel technique dans les athénées

Clap de fin ce mardi pour les 1.000 élèves de l’athénée royal de Waremme qui ont reçu leur bulletin. Parmi eux, Hadrien Célis : "Ça été, j’ai eu trois B et un TB. Je passe l’année prochaine en deuxième. Je suis content". Jeanne Henrard poursuit : "J’ai de bons points. Je suis contente car j’avais travaillé et c’est la récompense du travail effectué".

Les ouvriers, les hommes de l’ombre

Pour que les élèves, professeurs et la direction travaillent dans les meilleures conditions, les écoles ont besoin d’ouvriers. Jean-Marie Tacq et Marc Berger sont deux membres du personnel qui s’activent dans les quatre coins de l’établissement. Ils sont polyvalents et très efficaces. Ce sont de vrais touche à tout. Jean-Marie Tacq explique : "Changer des lampes, réparer les portes, changer les serrures, faire du jardinage, faire des travaux de peinture, du plafonnage, ranger, classer des documents… On fait de tout".

Encore du boulot après la remise des bulletins

Tout doit être impeccable à l’école à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour les ouvriers de l’athénée, ce n’est pas encore l’heure des vacances. Marc Berger explique : "Les gros travaux vont commencer. Il va falloir remettre en état les classes avec des travaux de peinture. Il faudra installer des tableaux interactifs. Jusqu’au 5 juillet, nous avons du travail".

Les élèves applaudissent le travail

Les élèves sont parfaitement conscients que l’équipe technique joue un grand rôle au bénéfice de tous. "C’est un travail remarquable parce qu’ils passent du temps pour avoir une belle pelouse, de belles plantes, de beaux arbres. L’école est propre et c’est en partie grâce à eux. Je pense que l’on peut fortement les remercier, explique Esteban Luque, élève à l’athénée de Waremme. Chloé Vanbelligen également diplômée depuis ce matin poursuit : "Ils font un super bon travail en permanence. Les classes sont dans un état nickel. Quand on laisse des déchets dans la cour, c’est nettoyé. Pas de problème de chauffage. On n’a jamais froid en hiver. Ils sont super !

Le beau attire le beau et favorise les apprentissages

La direction estime que le beau attire le beau et que la propreté favorise l’apprentissage. Vinciane Belboom, directrice de l’athénée de Waremme explique : "Le fait de se retrouver dans un cadre fleuri. Quand le magnolia est en fleurs. Quand les pelouses sont tondues auxquels les élèves ont accès. Cela permet de vivre dans un environnement serein et calme. Et donc d’être biens dans sa peau et donc bien dans ses apprentissages après".

Pas près de changer de métier.

Les ouvriers de l’athénée royal de Waremme accomplissent, chaque jour, entre 12.000 et 15.000 pas. Ils ne voudraient changer de métier pour rien au monde. Ils se réjouissent déjà de revoir les élèves après les grandes vacances.