Pas de TVA à 6% pour les chauffages collectifs ? L’erreur sera rectifiée, selon le PS

Les propriétaires ou les locataires d’appartements dans en copropriété dans un immeuble pourront-ils bénéficier de la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité ? Mercredi, des craintes étaient relayées que pour 1,5 million de logements, la TVA à 6% sur ces produits énergétiques ne soit pas applicable.

En cause : le fait qu’il s’agisse de logements disposant d’un chauffage commun, collectif, géré par un syndic. Autrement dit, les copropriétés avec chauffage commun non séparé sont assimilées à des consommateurs professionnels, industriels.

C’est en tout cas ce qui est inscrit dans le dispositif légal concocté par le ministre des Finances pour encadrer cette baisse de la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité. L’idée était aussi notamment d’éviter que les propriétaires de résidences secondaires ne bénéficient deux fois de l’avantage.

L’exclusion des systèmes de chauffages collectifs de la diminution de la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité est une "anomalie" qui sera réglée "dans les prochains jours", a assuré jeudi matin le Président du PS, Paul Magnette, sur les ondes de La Première. Thomas Dermine, secrétaire d’Etat PS est allé dans le même sens, quasi au même moment sur Bel-RTL.

"C’est une erreur qui va être réglée très rapidement. Quand on a baissé la TVA de 21% à 6%, on l’a fait pour tout le monde", a expliqué M. Magnette.

"On a pris une mesure pour aider tout le monde, et en particulier les plus vulnérables. On ajustera la mesure pour qu’elle corresponde à sa philosophie. Si l’application ne permet pas d’aider tout le monde, et en particulier les plus vulnérables, il faut revoir la mise en application de la mesure", a souligné de son côté le secrétaire d’Etat, Thomas Dermine.

Ces propos rejoignent les informations recueillies par notre rédaction mercredi après-midi auprès de différents cabinets ministériels.

Reste à savoir quand cette erreur technique sera réparée et à partir de quand les personnes habitant dans des copropriétés pourront bénéficier de la baisse de TVA sur le gaz et l’électricité. La rectification de l’arrêté royal dépend du Ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), actuellement en congé de paternité.