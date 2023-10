Pas de triplé wallon pour Arnaud De Lie, gêné dans le final de Binche-Chimay-Binche : "J'ai failli tomber aussi, c'est dommage, j'étais vraiment bien"

Après ses victoires au Circuit Franco-Belge et à la Lotto Famenne Ardenne Classic la semaine dernière, Arnaud De Lie était le grand favori de Binche-Chimay-Binche ce mardi. Mais le leader de la Lotto Dstny n'a pas été en mesure de défendre ses chances dans le final de l'épreuve hennuyère, la faute à une chute qui l'a ralenti et qui a permis à ceux qui étaient à l'avant du peloton à ce moment-là de prendre la poudre d'escampette. Il a finalement terminé 6e.

"Après cette chute, nous étions à dix secondes du groupe de tête je pense, analyse Arnaud De Lie au micro de la RTBF. On était loin en tout cas. Dans mon groupe, il n'y a même pas eu de sprint. C'est dommage, j'étais vraiment bien. La condition est toujours là. J'ai failli tomber aussi, mais c'est comme ça, c'est la course. Maintenant, place à Paris-Bourges, puis à Paris-Tours. C'est une course typique ici, tout le monde aime bien Binche. C'est une arrivée mythique, il y a toujours du spectacle."