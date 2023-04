Pas de trains entre Ottignies et Bruxelles jusqu’au 16 avril. Quelles alternatives ?

Pendant ces travaux, le trafic est interrompu sur cette ligne 161 très fréquentée, entre le 8 et le 16 avril. La SNCB met donc en œuvre des alternatives pour limiter autant que possible l’impact pour les voyageurs. Elisa Roux, porte-parole de la SNCB nous précise que "les trains directs, qui circulent entre Ottignies et Bruxelles, sont déviés via Louvain et voient donc leur temps de parcours prolongé (de 15 minutes), il s’agit d’une grande majorité des voyageurs. Les trains S8 (donc les omnibus qui assurent les arrêts intermédiaires) sont remplacés par des bus".

Et quand on lui demande s’il y aura assez de bus, elle répond : "Normalement oui. Nous avons planifié ceci des mois à l’avance. Et puisqu’il y a une alternative via le train en passant par Louvain il faudra donc moins de bus. Notre partenaire, qui opère pour la SNCB ce transport par bus, doit normalement pouvoir assumer ce flux de voyageurs. Mais comme on l’a vu la semaine dernière lors de travaux sur la ligne entre Nivelles et Bruxelles, il peut y avoir des imprévus, comme un souci logistique imputable à la firme de bus. Normalement tout est prévu pour que ceci ne se reproduise pas mais c’est la responsabilité de la firme de Bus de mener les voyageur à bon port. Toutefois, nous attirons l’attention sur le fait qu’un bus ne remplace jamais un train : la capacité des bus est plus limitée que celle des trains et ils peuvent également être ralentis dans le trafic routier."

Effectivement, la E411 en bus, même en site propre, c’est moins rapide que le train. Prévoyez donc dans tous les cas de partir plus tôt pour arriver à temps à destination.

Toutes les infos utiles aux voyageurs sont sur le site : https://www.belgiantrain.be/fr/news/works-bruxelles-ottignies