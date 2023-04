Pas de train entre Liège-Guillemins et Ans pendant les six prochains weekends

Ce n'est pas banal: la liaison ferroviaire entre Liège-Guillemins et Ans va être coupée dès ce vendredi soir et pendant les 6 prochains weekends. Six weekends pour remplacer sept aiguillages. Il faut dire qu'avec 200 trains quotidiens qui passent par là, les aiguillages sont soumis à rude épreuve.

Le personnel d'Infrabel travaillera de nuit, mais cela ne suffira pas. C'est la raison pour laquelle Infrabel privilégie des weekends pour mener à bien ce chantier particulier.

C'est un endroit très fréquenté, les pièces d'aiguillage ont donc tendance à s'y user plus vite

"Ce sont des pièces très importantes" explique Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. "Elles font parfois plusieurs dizaines de mètres, et pèsent une vingtaine de tonnes chacune. Il y a également des travaux à réaliser au niveau des traverses, des rails et du ballast. Une des singularités de ce chantier, c'est la complexité de l'accès pour l'aspect logistique. Donc les traverses et le ballast à acheminer devront l'être uniquement via les voies parce qu'il n'y a pas d'accès camion. Il y a également des travaux qui doivent être réalisés pour adapter la caténaire, adapter la signalisation ferroviaire. C'est la raison pour laquelle on échelonne ces travaux sur six weekends. Le remplacement de ces aiguillages, il est absolument indispensable parce qu'on est là dans un endroit où le trafic des trains est très dense via la ligne classique mais également la ligne à grande vitesse. On a un trafic quotidien d'environ 200 trains, et ce sont 80 trains par jour le weekend. C'est donc un endroit très fréquenté de notre réseau et les pièces d'aiguillage ont donc tendance à s'y user plus vite qu'à d'autres endroits."

Pour les usagers entre Liège et Ans, il y aura des bus de remplacement.

Pour les usagers de la ligne Eupen-Ostende et du trafic ICE, trafic international, les trains seront déviés à partir d'Angleur vers Voroux puis vers Bruxelles avec des trains entre Angleur et Liège. Pour les Thalys, il y aura aussi des déviations avec adaptation d'horaire.

Retrouvez tous les renseignements sur le site de la SNCB.