Pas de train entre Braine-l’Alleud et Nivelles pendant une semaine

Cette ligne 124-a est un élément central du projet RER. Mais contrairement aux lignes du nord, son aménagement a pris du retard. Les travaux progressent par tronçons, chaque segment ayant son propre timing. Infrabel espère terminer la mise à 4 voies entre Nivelles et Braine-Alliance pour 2029. Les choses iront plus vite entre Waterloo et Braine-l’Alleud. Là, on table sur fin 2025. Ce devrait en principe aussi être l’année d’inauguration de la halte Braine-Alliance.

Reste un problème majeur sur cette ligne Bruxelles-Charleroi : le tronçon flamand du RER entre Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse. Là, le retard est plus important : Infrabel dit ne pas pouvoir terminer les travaux avant 2031.