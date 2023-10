Pas de surprise : Remco Evenepoel et Lotte Kopecky remportent un nouveau Vélo de Cristal

Chez les dames, pas de surprise non plus puisque c’est Lotte Kopecky qui a été plébiscitée après une année exceptionnelle. Elle remporte, déjà, son 4e vélo de Cristal.

Logique, puisque l’année 2023 a été celle de tous les succès pour Kopecky. Championne du monde sur route, double championne de Belgique (sur route et lors du chrono), lauréate du Tour des Flandres, de l’Omloop Het Nieuwsblad, de la Nokere Koerse, du Thüringen Ladies Tour, de l’Arhnem-Veenendaal Classic, de la Dwars door het Hageland et 2e du Tour de France après un numéro exceptionnel, Kopecky a réalisé un cru du feu de dieux et est donc logiquement récompensée.

Le classement dames : 1. Lotte Kopecky 1 088, 2. Justine Ghekière 606, 3. Marthe Truyen 402, 4. Sanne Cant 312, 5. Julie Van De Velde 242, 6. Nicky Devluchte 98, 7. Lotte Claès 62, 8. Valérie Jenaer 54 - Kelly Druyts 54, 10. Margot Vanpachtenbeke 40